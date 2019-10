Villeurbanne: spectaculaire incendie dans une pépinière d'entreprises

Une friche industrielle reconvertie en incubateur de start-up a été en grande partie ravagée mardi à Villeurbanne (métropole de Lyon) par un incendie spectaculaire.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 07H00, a été maîtrisé peu avant 13H00 et définitivement éteint vers 18H00, a indiqué la préfecture à l'AFP, précisant que l'origine du sinistre n'était toujours pas connue en soirée.

L'impressionnant panache de fumée qui s'était dégagé toute la matinée a généré "un accroissement de poussières dans l'air, qui en dégrade la qualité", a relevé la préfecture.

Toutefois, les mesures et analyses effectuées par les pompiers n'ont relevé "aucune substance dangereuse pour la santé", ont ajouté les autorités qui estiment que cette dégradation ne devrait être que "temporaire".

Au moins 5.000 mètres carrés de bureaux ont été ravagés par les flammes. L'immeuble semble avoir été éventré par le sinistre, selon un photographe de l'AFP. Il ne s'agit pas d'un site sensible et il ne stockait aucun produit dangereux, a précisé la préfecture.

Une start-up spécialisée dans les batteries pour vélo a été atteinte par les flammes mais, a priori, les batteries ne présentent pas de risque de pollution, selon une source proche du dossier. Il n'y a pas non plus de site Seveso à proximité, selon la mairie. Et l'usine voisine du groupe Safran n'a pas été touchée ni menacée.

Le bâtiment incendié est le "Bel Air Camp" qui regroupe des start-up, TPE-PME dédiées à "l'industrie de demain" (robotique, réalité augmentée, e-commerce, design...). Le site, ouvert en 2016, a pris place sur 34.000 m2 de friches industrielles qui appartenaient jadis à Alstom Transport.

Au total, 80 entreprises et 350 emplois sont concernés par le sinistre, selon la municipalité qui va étudier, avec la métropole de Lyon, les pistes pour "préserver l'activité et l'emploi".

Face à ce sinistre qui met en péril l’écosystème entrepreneurial de Bel Air Camp, des solutions d’urgence sont étudiées par la Métropole et la ville de Villeurbanne "afin de reloger immédiatement les start-up", a indiqué la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Dès mardi soir, leurs agents "ont rencontré les dirigeants afin d’affiner de manière plus personnalisée ces solutions". Ces rendez-vous se poursuivront mercredi, précise-t-on de même source.

Aucun blessé n'a été signalé et plus de 100 sapeurs-pompiers et 30 engins ont été mobilisés.

Ce sinistre a suscité l'inquiétude d'habitants sur les réseaux sociaux face à l'impressionnant panache de fumée qui était visible de loin, moins de deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, classée Seveso seuil haut.