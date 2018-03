Voici la surprise de Google pour ce 1er avril

Vous connaissez certainement le célèbre jeu "Où est Charlie?": Google a adapté ce casse-tête pour le 1er avril. Rendez-vous sur Googlemaps pour découvrir ce mini-jeu en ligne. Sur la gauche, cliquez sur le menu déroulant.





Vous pourrez ensuite lancer le jeu. Google vous emmènera alors sur un lieu à travers le monde. Cet endroit plantera le décor de votre partie. Vous devrez par exemple retrouver Charlie à la mer, à la montagne, au ski, etc. Mais le défi ne s'arrête pas là: vous devrez aussi retrouver ses amis. Et là, ça se corse vraiment.



Et pour l'aspect ludique, de petits textes explicatifs accompagnent les parties de jeu. Un exemple: "Située au large de l'Australie, la Grande Barrière de corail est la plus grande structure au monde réalisée par des organismes vivants. Elle est même visible depuis l'espace ! Découvrir une vue sous-marine".