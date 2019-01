Comme 75% des Belges, vous n'avez qu'un seul mot de passe pour tous vos comptes? "C'est dangereux, mais simple à changer" (vidéo)

75% des Belges n'ont qu'un seul mot de passe pour toutes les plateformes qu'ils utilisent. Or, selon Olivier Bogaerts, commissaire à la Computer Crime Unit, mieux vaut varier. L'expert donne quelques conseils pour les mémoriser sans s'arracher les cheveux.

On ne le dira jamais assez: il faut protéger vos divers comptes par le biais de mots de passe solides. Mais comment trouver un ou plusieurs mots de passe fiables? Comment faire pour ne pas le ou les oublier? Invité sur le plateau du RTLINFO 13H, Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit, a livré ses conseils.

Alix Battard: Que faisons-nous de mal quand on choisit un mot de passe? Comment s'améliorer?

Olivier Bogaert: La plupart du temps, on a tendance à choisir des mots de passe simples à mémoriser. On se rend compte par exemple que bien des utilisateurs de Facebook ont comme mot de passe: "Facebook". On a l'impression que comme ça, on ne les oubliera pas, mais c'est ouvrir la porte, malheureusement, aux pirates informatiques.

Alix Battard: L'un des problèmes est qu'on utilise le même mot de passe pour tous les sites qu'on consulte. Faut-il vraiment en changer?

Olivier Bogaert: Il est indispensable de changer de mot de passe et d'avoir des mots de passe spécifiques en fonction des sites sur lesquels on va se connecter, surtout les sites de vente en ligne et les sites sur lesquels on va effectuer des opérations bancaires. Ce sont des éléments qui sont particulièrement dangereux. Si vous perdez vos données et que l'on peut faire des achats à votre nom sur un site comme Amazon par exemple parce que le mot de passe que vous avez enregistré donne aussi accès à votre carte VISA ou de crédit... Vous voyez qu'il y a un risque. Il faut être très prudent.

Alix Battard: Mais comment faire pour retenir tous ces mots de passe si on les multiplie?

Olivier Bogaert: En ce qui concerne les trucs et astuces, ce que je conseille généralement, c'est de trouver une phrase dont on va retenir la première lettre de chacun des mots. Prenons un exemple: "RTL TVI est 1 des chaînes TV en Belgique", cela donne un mot de passe tel que : "RTe1dcTeB". Si vous ajoutez un même caractère avant et après, par exemple un point d'exclamation, ça vous donne un mot de passe hautement sécurisé : "!RTe1dcTeB!". C'est extrêmement solide car quand les pirates vont vouloir trouver ce mot de passe à l'aide de logiciels, ça va leur prendre un temps fou. Les logiciels vont devoir essayer caractère par caractère. Ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir noter quelques mots de la phrase sur un papier, le reste étant dans votre tête.

Alix Battard: Mais il faut quand même une phrase de ce type pour chaque site?

Olivier Bogaert: Oui, ou alors vous pouvez aussi rajouter des caractères spéciaux que vous allez différencier.

Alix Battard: Le post-it dans le portefeuille pour s'en souvenir, c'est une bonne ou une mauvaise idée?

Olivier Bogaert: Vous pouvez, mais il faut mettre certains mots, pas tous. Et la phrase va vous revenir automatiquement.