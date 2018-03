Voici RTLplay: dès maintenant, regardez vos programmes et séries à tout moment sur smartphone, tablette et PC

Ce lundi marque le lancement de RTLplay, la nouvelle plateforme vidéo de RTL, un service dédié au replay. Les programmes de RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, Bel RTL, Radio Contact et Mint deviennent accessibles sur tous les supports digitaux disponibles: smartphones, tablettes et ordinateurs.

RTLplay se décline tout d'abord en une application entièrement gratuite pour smartphones et tablettes. Vous pouvez la télécharger dès maintenant en recherchant RTLplay dans l'App Store si vous avez un iPhone/iPad, ou sur Google Play si vous avez un smartphone ou une tablette fonctionnant sous Android. Mais RTLplay, c'est aussi un service accessible sur internet de manière classique, sur le site rtlplay.be .

Notre service vous permet de (re)voir à volonté tous les programmes proposés par RTL. Cette plateforme donne ainsi accès à tous les contenus RTL (émissions, séries, magazines, RTL Info, etc.) diffusés en télévision ou en radiovision, ainsi qu’à des lives (matchs de foot, RTL Info, etc.), sans oublier des contenus originaux.



Tout devient disponible en replay dès leur diffusion sur antenne.





Des sélections personnalisées



Avec RTLplay, ce sont vos envies qui déterminent la programmation. Non seulement vous choisissez ce que vous voulez voir où et quand vous le souhaitez, mais en plus la chaîne de télévision digitale vous recommande des programmes sur base de vos goûts.



Filtrer et contrôler les contenus proposés



Dès le lancement, un filtre parental pourra être activé. Ce filtre parental rendra les vidéos réservées à un âge minimum (+10, +12, +16) inaccessibles lorsqu'il sera actif. Par ailleurs, les vidéos interdites au moins de 16 ans ne sont disponibles sur RTLplay qu'entre 22h30 et 06h00 du matin. Et ce, que le filtre parental soit activé ou non.



Avec RTLplay, RTL s'appuie sur une plateforme solide conçue et développée par les équipes de RTL Group.



Vous êtes déjà inscrit sur RTLinfo.be ?



Si vous avez déjà un compte sur notre site RTLinfo.be, vous ne devrez pas en recréer un nouveau sur RTLplay: il fonctionnera sur notre nouvelle plateforme, chaque compte étant lié à une seule adresse e-mail. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez ici.