Vos données personnelles sont-elles partout sur internet ? Voici les 7 étapes pour nettoyer votre présence en ligne

Vous-êtes-vous déjà cherché sur Google ? C'est un excellent moyen de savoir ce que le Web sait de vous. Et c'est aussi le seul moyen de savoir si vous devez demander à Google de supprimer des informations personnelles qui ne doivent pas être partagées publiquement.

En avril 2022, Google a ajouté de nouvelles options (Google added new options) pour supprimer vos infos personnelles identifiables de son moteur de recherche, y compris des numéros ou des photos d'identité, des coordonnées bancaires, des contacts, des infos personnelles et des données spécifiques telles que des infos médicales. Google ne supprimera pas les données personnelles contenues dans des articles de presse ou bases de données publiques.

Cette fonctionnalité s'ajoute à l'option existante pour demander l'effacement du contenu de recherches pouvant être utilisé de façon préjudiciable : contenu pornographique non consenti, images de mineurs ou violations du droit d'auteur.

Pour les résidents de l'Union européenne, Google appliquait déjà (Google was already complying) l'article 17 du règlement général sur la protection des données : le droit à l'effacement, qui ordonne à toutes les entreprises de l'UE de supprimer les données personnelles sur demande.

Alors, comment faire pour vous effacer du net ?

Une fois que quelque chose est en ligne, il n'y a aucun moyen absolu de le supprimer. Mais vous pouvez faire certaines choses pour nettoyer votre présence en ligne :

1. Googlez-vous. Il faut d'abord savoir ce qu'Internet sait sur vous. Recherchez votre nom, vérifiez les résultats des cinq premières pages et combinez la recherche du nom avec votre numéro de téléphone ou votre adresse personnelle pour voir ce qui s'affiche.

2. Vérifiez les paramètres de confidentialité des services que vous utilisez. Facebook et Twitter ont une option sur leurs paramètres de confidentialité qui vous permet de protéger votre contenu et vos contacts contre l'affichage sur les moteurs de recherche.

3. Contactez le propriétaire du site Web. Si vous souhaitez supprimer une mention spécifique sur un autre site Web, faites-en la demande auprès du propriétaire du site. La plupart des sites mettent leurs coordonnées à disposition sous « Contactez-nous ».

4. Supprimez l'inutile. Beaucoup d'entre nous partagent trop! Ce que le monde entier sait de vous, vous préoccupe ? Vous devriez l'être ! Commencez par supprimer les anciens messages Facebook, tweets et photos du temps où vous aviez 17 ans. Et si la vie privée est importante pour vous, elle l'est aussi pour les amis et la famille. Supprimez toutes les photos sur lesquelles ils sont à côté de vous.

5. Demandez à Google et Bing de supprimer vos infos personnelles. Après cet auto-nettoyage, utilisez le nouvel outil de Google pour supprimer vos infos personnelles de ses recherches. Actuellement, Bing n'autorise que la suppression d'images non consensuelles, de liens brisés et de contenu obsolète. Vous êtes un résident de l'UE, utilisez alors le formulaire Droit à l'oubli de Google et la demande de Bing pour bloquer la recherche (Bing's Request to Block Search).

6. Avant de partager, réfléchissez. Maintenant il est temps de planifier l'avenir, votre vie virtuelle continue. Vous voulez toujours être sur Instagram, LinkedIn ou toute autre plate-forme de médias sociaux et c'est très bien. Passez alors en revue vos préférences en matière de confidentialité, choisissez judicieusement qui peut voir vos posts et évitez de partager du contenu que vous pourriez regretter plus tard.

7. Utilisez un VPN. Cette couche de protection supplémentaire cryptera votre connexion et masquera votre emplacement. Cela empêchera aussi les pirates de mettre leur nez dans vos infos personnelles.

Cela signifie-t-il que vous avez le contrôle total de vos données ?

Il n'y a pas de réponse simple, car cela dépend aussi du type d'utilisateur que vous êtes. Si vous êtes préoccupé par votre vie privée et que votre présence sur les réseaux sociaux est limitée, vous pourrez supprimer la majeure partie de votre empreinte numérique.

Par contre, si vos données sont plus ou moins partout, c'est très peu probable. Vos amis ont certainement publié des photos de vous et vous ne comptez plus le nombre de fois où vous avez utilisé votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone pour vous connecter à divers sites et applis, sans compter les données concernant vos activités en ligne que ces services ont vendus à des tiers - avec votre consentement (all the data concerning your online activity).

Mais ne vous découragez pas. Il y a de fortes chances que vous ayez encore le temps de limiter ce qu'on peut vérifier à votre sujet. Ceci est très important, non seulement pour la confidentialité générale, mais aussi pour éviter les dommages pouvant résulter de l'exposition de vos convictions religieuses, politiques ou personnelles dans l'espace public.