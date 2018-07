Vous cherchez un smartphone Samsung pas trop cher? Le Galaxy A6+ est le meilleur rapport qualité-prix de la marque, nous l'avons testé (PHOTOS)

On a souvent dit que les smartphones de Samsung étaient devenus un peu chers pour ce qu'ils étaient. Le géant sud-coréen vient de nous prouver le contraire: pressé par une concurrence chinoise qui ne cesse faire baisser les prix, Samsung a sorti un Galaxy A6+ disponible dans certaines grandes enseignes belges pour 322€ actuellement. Un des meilleurs rapports qualité-prix de cet été.

2018 est une année assez délicate pour Samsung, au niveau de la téléphonie mobile. Certes, les chiffres sont bons et le géant sud-coréen reste en tête en Belgique et sur d'autres marchés importants. Mais à trop tutoyer les sommets, Samsung se repose-t-il sur ses lauriers ?

C'est l'avis de certains analystes, qui lui reprochent un manque d'audace alors que la concurrence chinoise ne se contente plus de copier, mais innove (regardez le P20 Pro de Huawei). Ce qui pousse d'autres à estimer que les prix en hausse continuelle des fleurons de la gamme (Note 8, S9) sont difficiles à justifier tandis que ceux-ci, à l'instar des iPhone d'Apple, ne sont que des mises-à-jour des modèles précédents.

La qualité Samsung à 322€

Réaction de Samsung: un renouvellement intelligent du milieu de gamme. Le A6+ est arrivé à la rédaction de RTL info et nous l'avons testé. On le trouve à 322€ chez Vandenborre, l'enseigne s'alignant généralement sur le prix le plus bas des magasins belges.

La première réaction en manipulant l'A6+, c'est la qualité de la finition. Ceux qui n'apprécient pas trop la tendance actuelle au verre brillant et salissant se réjouiront de constater que l'A6+ est en métal poli, avec un tracé d'antenne original à l'arrière, qui lui donnerait presque un look "rétro". L'assemblage est très bon, la prise en main aussi, grâce aux arrêtes arrondies.

Étonnamment vu le prix, l'A6+ arbore un grand écran 6" AMOLED, dont seul Samsung a le secret: des noirs profonds, des couleurs riches. Il est au format 18.5:9 avec angles arrondis et affiche 2220 x 1080 pixels.

Notons également qu'au niveau du logiciel, le coréen ne zappe plus une version pour son milieu de gamme. Le A6+, sorti après le S9, tourne sous Android 8.0, la (presque) dernière version de l'OS de Google. Ce dernier est largement retravaillé pour intégrer la version 9.0 de Samsung Experience, l'imposante surcouche logicielle qui est certes encombrante par moment (l'assistant Bixby n'est jamais loin), mais qui est graphiquement intéressante et qui assure une continuité pour les fans de la marque.

Même la partie photo est de très bonne facture au regard du prix. A l'arrière, il y a deux capteurs: le principal est un 16 MP à ouverture f/1.7 tandis que le second est de 5 MP mais n’est utilisé que pour trouver la profondeur de champ dans le mode portrait (et permettre donc un 'flou' artistique en arrière-plan). Les photos de jour sont très bonnes: c'est dans la pénombre que l'appareil montre ses limites. Le capteur frontal de 24 MP fait quant à lui des miracles: les selfies affichent bien les détails et ne sont jamais flous.

Quant à la batterie de 3.500 mAh, elle est bien optimisée et permet de passer une très grosse journée sans problème.

Des petits défauts vite oubliés

Vendu initialement à 369€ (un peu avant l'été), l'A6+ a rapidement baissé son prix. Il est pour l'instant à 322€ en Belgique, mais il s'agit peut-être d'un prix promotionnel temporaire. Quoi qu'il en soit, vu toutes les qualités qu'on lui a trouvées, on ne peut qu'accepter quelques petits défauts.

Le premier ne se voit pas vraiment: la puce principale est une Snapdragon 450 (couplée à 3 GB de RAM), soit une configuration pas très puissante. Pour toutes les tâches quotidiennes (réseaux sociaux, internet, etc), ça ne posera aucun problème. On a même essayé un éditeur vidéo performant (Quik) et tout s'est très bien passé durant le montage. En revanche, pour certains jeux vidéo très gourmands, il faudra se contenter de graphismes de qualité moyenne. Rien de bien grave, donc, pour la plupart des utilisateurs.

L'autre petit défaut est plus gênant (et étonnant): l'A6+ est équipé d'un vieux port microUSB. Il n'est pas réversible, le débit du transfert de données est moindre, et il ne permet pas la charge rapide:

Enfin, notons que la mémoire interne n'est que de 32 GB (22 GB effectivement disponibles), ce qui n'est pas énorme. On peut insérer une carte microSD, heureusement.

Bref, notre conclusion est sans appel: l'A6+ coûte plus de 2X moins cher que le S9 (environ 729€ désormais) voire le Note8 (environ 799€), mais il n'est clairement pas 2X moins bon. Si vous avez l'habitude d'acheter des Samsung, n'hésitez pas, vous en aurez clairement pour votre argent.