Vous pourrez bientôt savoir précisément combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux

Le géant internet américain Facebook a annoncé mercredi la mise en place d'outils permettant à ses utilisateurs, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, de "mieux gérer le temps passé sur les deux plateformes".



Il sera désormais possible d'avoir accès à des tableaux de bord, via les paramètres, qui permettront de connaître le temps passé sur chacun des réseaux depuis les différents appareils utilisés.



Facebook va également proposer un système d'alerte afin que l'utilisateur puisse recevoir un rappel, paramétrable, au-delà d'un certain temps passé sur la plateforme, ainsi qu'une option permettant de désactiver les notifications, en particulier sur les smartphones.



"L'idée centrale est de permettre aux utilisateurs de gérer le temps passé sur Instagram et Facebook afin qu'il soit intentionnel, 'inspirant' et positif. Ces nouvelles fonctionnalités sont également pensées pour encourager la conversation entre parents et adolescents autour des habitudes de consommation et définir la meilleure formule pour chacun", a expliqué le groupe dans un communiqué.





Aider les gens à communiquer



Le réseau social s'est lancé depuis plusieurs mois dans une réforme de ses contenus, notamment en favorisant les contenus d'amis et familles au détriment des publications de médias ou des marques, afin de pousser ses utilisateurs à passer moins de temps connectés.

Le fondateur du groupe Facebook, Mark Zuckerberg, avait annoncé le lancement de ses outils lors de la présentation des résultats 2017, en février dernier, afin de répondre aux accusations d'entretien de l'addiction de ses utilisateurs par le géant de l'internet.



"Aider les gens à communiquer est plus important que de les pousser à passer le plus de temps possible sur Facebook", a assuré M. Zuckerberg.



Le réseau social avait notamment limité, dans ce même but, la propagation des vidéos virales, depuis la fin de l'année dernière.



Les premières mesures mises en place avaient entraîné une baisse de 5% du temps passé sur le réseau sur le dernier trimestre 2017.