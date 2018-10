Youtube mobilise les Youtubeurs contre la réforme du droit d'auteur

(Belga) Youtube a demandé lundi aux Youtubeurs de s'engager à ses côtés contre le projet européen de réforme du droit d'auteur, qui vise à inciter les géants du net à mieux rétribuer les auteurs de contenus originaux.

"Expliquez, sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne, pourquoi l'économie créative est importante et comment vous serez affecté par cette directive", demande la PDG de Youtube, Susan Wojcicki, dans un message à tous les créateurs de la plateforme. L'Article 13 du projet de directive, l'un des aspects les plus âprement discuté de la réforme votée en septembre par la Parlement européen, exigerait que les sites de partage de contenu (réseau social, service de vidéo en ligne) déploient une technologie qui filtre automatiquement les contenus protégés par le droit d'auteur. "L'article 13 pourrait empêcher des millions de personnes, allant des créateurs comme vous aux utilisateurs lambda, de mettre en ligne des contenus sur des plates-formes telles que YouTube", assure Susan Wojcicki. "L'article 13 menace des centaines de milliers d'emplois de créateurs européens, d'entreprises, d'artistes et de ceux qu'ils emploient", avance la PDG. Le principe de la réforme est d'inciter les plateformes, comme YouTube, détenu par Google, à mieux rétribuer les créateurs de contenus (article 13), mais aussi de créer un nouveau "droit voisin" du droit d'auteur pour les éditeurs de presse (article 11), qui doit permettre aux journaux ou agences de presse de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production. La réforme doit encore être approuvée à l'issue de négociations entre le Parlement, le Conseil de l'Union européenne (représentant les 28 États membres) et la Commission européenne. (Belga)