YouTube Music, concurrent de Spotify, débarque en Belgique: on l'a déjà essayé et on vous explique tout

Google revoit sa copie et rationnalise ses abonnements payants. YouTube Music Premium et YouTube Premium (9,99 et 11,99€ par mois) vous en donnent pas mal pour votre argent. Les services viennent d'être lancés en Belgique, mais RTL info a pu les essayer un peu avant…

Le succès du streaming de contenu multimédia ne se dément pas. C'est désormais entré dans les habitudes d'une grande partie de la population: on paie un abonnement mensuel en échange de la possibilité d'écouter n'importe quelle chanson, ou de regarder une large sélection de séries TV ou de films.

Créé en 2006 au moment où personne n'y croyait, Spotify est aujourd'hui leader dans le domaine du streaming musical. Forte de son succès (environ 70 millions d'abonnés), l'entreprise suédoise a fait des émules. Apple Music, sorti il y a peu et bien intégré aux iPhone/iPad, attire déjà près de 40 millions de personnes.

Et l'omniprésent Google, alors ? Google Play Music n'a pas connu le succès attendu, même si aucun chiffre n'a été communiqué officiellement. L'entreprise a revu sa stratégie et propose désormais YouTube Music. Le service vient d'être lancé en Belgique, et on a eu l'occasion de l'essayé avant tout le monde.

Google vous connait mieux que quiconque

Lors du premier lancement de la nouvelle application YouTube Music, il n'y a qu'une liste d'artistes avec des icônes. L'idée est de connaître vos goûts musicaux pour mieux vous recommander des playlists, des artistes, des chansons. Dès que vous en sélectionnez un, des artistes similaires apparaissent juste en-dessous, pour voir jusqu'à quel point vous aimez le genre auquel appartient l'artiste. YouTube Music tisse la toile de votre univers musical, et ne s'arrête pas là.

Il est en effet possible d'appuyer sur un pouce levé ou abaissé pour dire qu'on apprécie ou pas le titre en cours de diffusion. Ce qui permet d'affiner vos préférences au fur et à mesure.

Difficile de savoir si Google, qui vous connait si bien (du moins si comme des millions de personnes vous utilisez son moteur de recherche, sa messagerie, sa cartographie, etc…), partage d'autres données vous concernant afin d'affiner encore mieux les recommandations musicales. On imagine que oui.

Quoi qu'il en soit, tout cela fonctionne de manière très pertinente, même après quelques jours d'utilisation. Quand vous jouez un titre, YouTube va s'en servir pour jouer automatiquement d'autres titres du même genre. Et les recommandations nous ont semblé toutes pertinentes. YouTube Music est définitivement plus entreprenant que Spotify à ce niveau.





Deux gros arguments en plus

Mais ce n'est pas le seul argument de YouTube Music. En effet, on imagine que l'application utilise les excellents algorithmes de recherche de Google. Il ne faut pas entrer méthodiquement le titre d'une chanson ou le nom d'un artiste pour trouver ce qu'on cherche. On a fait le test et rien n'y fait: Google sait comment s'y prendre quand il s'agit de trouver le bon résultat. Spotify est distancé…

On peut même taper "chanson coupe du monde 2018" et l'appli la trouvera. Idem avec quelques bouts de paroles d'une chanson, même mal orthographiés. On dirait que c'est une recherche Google mais qui ne donne que des résultats musicaux. Très fort, et très pratique.





La possibilité d'avoir le clip (mais perte de qualité sonore ?)

L'autre argument intéressant, c'est la vidéo. L'utilisation de YouTube n'a pas été choisie par hasard pour remplacer Google Play Music. Dans les recommandations et les résultats de recherche, on trouve des clips officiels ou des extraits de concerts. On peut choisir de désactiver les vidéos, mais pourquoi s'en priver ? Ne vous est-il jamais arrivé d'être frustré de ne pas pouvoir voir le clip de la chanson que vous écoutez sur Spotify ?

Difficile de savoir si la qualité sonore est identique. D'après notre test, non: un clip n'a pas le même rendu sonore qu'une chanson. Si vous le remarquez, il suffit de choisir le résultat de recherche sans vidéo (la chanson uniquement, donc).



Le petit bouton rouge est activé si vous souhaitez voir des résultats vidéos dans vos recherches

Plusieurs formules, dont une qui supprime toutes les vidéos de YouTube…

Vous l'avez compris, YouTube Music est un solide concurrent à Spotify, Apple Music, Deezer et consorts.

L'application existe dans une version gratuite, mais avec publicité. L'abonnement YouTube Music Premium désactive ces publicités, et autorise le téléchargement pour une écoute hors-ligne. Il s'aligne sur la concurrence: 9,99€ par mois.

Mais il y a une autre option intéressante à prendre en compte: YouTube Premium, qui regroupe les abonnements YouTube Red (jamais sorti en Belgique) et YouTube Music Premium. Pour 11,99€ par mois, vous avez tous les avantages de YouTube Music Premium, mais vous retirez également toutes les publicités des vidéos de YouTube, qu'elles soient musicales ou non. Un solide argument quand on voit le temps passé à zapper des publicités sur la plateforme, surtout pour les jeunes qui sont devenus accros à ce service de vidéos à la demande…

Un test s'avère nécessaire pour s'assurer du fonctionnement de cet abonnement, mais sur le papier, c'est assez tentant.