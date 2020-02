Jambes: le parking de l'Acinapolis va être réaménagé et devenir payant

(Belga) Le parking de l'Acinapolis, le cinéma de Jambes, va être entièrement réaménagé et devenir payant, ont annoncé mercredi soir ses représentants, lors d'une séance d'information publique tenue dans la capitale wallonne.

Cela fait plusieurs années qu'un nouveau parking est attendu. L'actuel, comportant plusieurs centaines de places, est en mauvais état et seulement en partie asphalté. Il va donc être rénové et reconfiguré pour devenir plus accueillant. Alors que le stationnement est actuellement gratuit, le nouveau parking sera toutefois payant. Un système de détection des plaques d'immatriculation veillera. Les tarifs annoncés s'élèvent à 1,20 euro de l'heure pour les trois premières heures. Pour quatre heures, il faudra compter 4,60 euros puis un euro supplémentaire par heure, le forfait 24 heures étant de 15 euros. Une mauvaise nouvelle pour les clients du cinéma et les Namurois qui fréquentent le quartier, ceux-ci ayant pris l'habitude de se garer à l'Acinapolis sans payer. Les alentours pourraient donc être particulièrement encombrés à l'avenir. Une zone de dépose-minute est toutefois prévue pour l'école toute proche. Le chantier débutera en septembre. En revanche, la date de mise en service du nouveau parking n'a pas encore été précisée. (Belga)