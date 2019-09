Jeunes et moins jeunes invités à "oser les positives attitudes" aux Fêtes de Wallonie

(Belga) De nouvelles actions seront organisées pour encourager les jeunes et moins jeunes à "oser les positives attitudes" lors de Fêtes de Wallonie à Namur, ont indiqué jeudi le Comité Central de Wallonie (CCW), la Province de Namur et leurs partenaires. Ces initiatives s'inscrivent dans le programme "Label Fête", mis en place lors des festivités depuis plusieurs années.

Plusieurs ateliers de sensibilisation sont prévus les 12 et 13 septembre au palais provincial à destination des élèves de 5e et 6e secondaires des écoles de la commune. Les thématiques abordées seront la sécurité routière, la consommation d'alcool et de stupéfiants ou encore les conséquences d'une trop forte exposition sonore. Le week-end des 14 et 15 septembre, un stand dédié est prévu sous le chapiteau du CCW sur la place d'Armes. Les associations Excepté jeunes et Inforjeunes seront présentes. Des préservatifs, des bouchons d'oreilles, des badges et des flyers y seront aussi distribués, ainsi que dans toute la ville. Il sera également possible de se faire prendre en photo en mode "positives attitudes". Pour joindre l'utile à l'agréable, des chèques taxi Backsafe seront aussi vendus sur place. Ceux-ci permettent aux 16-30 ans de payer leur trajet à moitié prix entre 23h00 et 06h00 du jeudi au samedi, en faisant appel à l'une des sociétés de taxis partenaires en Wallonie. (Belga)