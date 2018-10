La 24e "Nuit sans accident" des Responsible Young Drivers aura lieu samedi

(Belga) La nuit de samedi à dimanche prochain sera festive mais aussi responsable, espèrent jeudi les Responsible Young Drivers (RYD), qui organisent la 24e "Nuit sans accident". Comme chaque troisième samedi d'octobre, une trentaine de jeunes volontaires seront présents dans plusieurs discothèques du pays pour sensibiliser les noctambules à un retour à la maison en toute sécurité.

Cette année, les bénévoles aborderont les fêtards du Fuse (Bruxelles), du Doktor Jack (Braine-l'Alleud), du Moulin de Solière (Huy), du Trébuchet (Namur), du Stamp (Waterloo), du Premium (Mons) et du Domaine du Blé (Wavre). "Nous sommes présents dès le début de la soirée et proposons un bracelet inamovible aux jeunes qui s'engagent à reprendre sobres le volant", explique la directrice des Responsible Young Drivers pour la Wallonie et Bruxelles, Laura Gonzalez Schena. "Lors de leur départ, nous les invitons à souffler dans l'éthylotest et, s'ils sont aptes à conduire, ils reçoivent un sac rempli de petits cadeaux." Dans le cas contraire, les RYD cherchent une solution de secours avec les jeunes: transports en commun, taxi, un passager sobre qui reprend le rôle de bob, logement sur place... L'initiative vise à faire prendre conscience aux jeunes l'importance de désigner systématiquement une personne responsable pour ramener l'ensemble de groupe et donc à diminuer le nombre d'accidents liés à l'état d'ébriété. La "Nuit Sans Accident" a été lancée pour la première fois en Belgique en 1995 et a été étendue à l'ensemble de l'Union européenne en 2003. L'année dernière, 86% des 3.000 conducteurs ont tenu leur promesse de ne pas boire. Les volontaires peuvent rejoindre l'équipe bénévole via le site de l'association. (Belga)