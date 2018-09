La Brocante de Temploux a officiellement reçu la Gaillarde d'Argent

(Belga) Le comité organisateur de la Brocante de Temploux a reçu samedi soir la Gaillarde d'Argent à l'occasion d'une cérémonie organisée à Namur par le Comité central de Wallonie (CCW). Cette distinction récompense les Namurois qui se sont montrés dignes de la reconnaissance de la Wallonie.

La brocante temploutoise est considérée par beaucoup comme "la plus grande du pays" avec près de mille exposants répartis sur six kilomètres et une fréquentation allant de 80.000 à 140.000 personnes. Si le Comité Central de Wallonie a décidé de lui décerner ce prix, c'est avant tout pour son rôle associatif. "Chaque année, les organisateurs reversent les bénéfices au profit de la collectivité et d'associations locales, c'est remarquable", a souligné le président du CCW, Eric Adam, au moment de remettre la Gaillarde. Le président de la Brocante de Temploux, Luc Halleux, s'est dit très flatté de rejoindre Benoît Poelvoorde (2002), Adrien Joveneau (2008) ou encore Les Échasseurs de Namur (2011) dans la liste des lauréats de ce prix prestigieux. "C'est la reconnaissance de plus de 40 années de travail au cours desquelles nos prédécesseurs et nous avons pu redistribuer plus de deux millions d'euros", a-t-il déclaré. "Je tiens aussi à souligner l'implication de tous les bénévoles que compte notre organisation, qui était encore plus de 600 cette année."