La cagnotte record de 230 millions d'euros de l'Euromillions est tombée

(Belga) La cagnotte de 230 millions d'euros de l'Euromillions, un record historique, a été remportée mardi soir, ont signalé les différentes loteries européennes y participant, dont la Loterie nationale belge. Un joueur européen, dont on ignore le pays de provenance, a en effet coché les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles.

Cela faisait plusieurs tirages de suite que personne n'avait trouvé la combinaison gagnante. Si la cagnotte record n'était pas tombée ce mardi soir, elle aurait encore été remise en jeu une dernière fois vendredi et aurait alors été partagée et distribuée parmi les personnes ayant trouvé les cinq numéros corrects et une étoile. A noter qu'un Belge fait partie de cette description et a remporté mardi soir un peu plus de 4,4 millions d'euros. Le précédent record pour l'Euromillions remontait à octobre dernier, lorsqu'une joueuse originaire de Polynésie française avait remporté une cagnotte de 220 millions d'euros. (Belga)