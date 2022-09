La foire de Liège s'installera sur le boulevard d'Avroy du 1er octobre au 13 novembre

(Belga) La 162e édition de la Foire d'octobre de Liège s'installera de nouveau sur le boulevard d'Avroy entre le 1er octobre et le 13 novembre, annonce jeudi la Ville de Liège. Malgré quelques adaptations liées au chantier du tram, pas moins de 166 attractions permettront aux visiteurs de se divertir.

Outres les habituelles attractions et stands de nourriture, la foire proposera une exposition photo intitulée "Liège, La Foire d'Octobre". Avec celle-ci, le photographe liégeois Jacques Donjean invitera les curieux à voyager dans ses souvenirs d'enfance de l'atmosphère de la foire, avec ses forains, ses visiteurs et ses manèges. L'exposition, installée au Trinkhall Café, sera gratuite. Des animations spéciales sont également prévues à l'occasion d'Halloween le lundi 31 octobre et, entre le 3 et le 13 novembre, les forains proposeront des journées tarifs réduits. L'inauguration officielle de cette 162e édition se fera le 1er octobre de 15h00 à 18h00 avec le traditionnel cortège accompagné d'une fanfare et des géants Tchantchès et Nanesse. Après cette cérémonie et jusqu'au 13 novembre, la plus grande foire de Belgique sera ouverte jusqu'à 00h30 les jours de semaine et s'étendra jusqu'à 01h30 les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. (Belga)