La foire de Namur a débuté et durera jusqu'au 1er août

(Belga) La foire de Namur a débuté vendredi et durera jusqu'au 1er août. C'est la première fois depuis 2019 qu'elle se déroule sans aucune contrainte liée au coronavirus. Quelque 100.000 visiteurs y sont attendus, ont indiqué ses organisateurs.

La configuration de la foire a été revue. Alors qu'elle occupait l'an dernier une partie du boulevard Cauchy, elle a désormais retrouvé une place plus importante dans le quartier des casernes. "En 2021, un chantier en cours dans le cadre de la reconfiguration du quartier avait empêché l'occupation d'une partie de la rue des Bourgeois", a expliqué à ce sujet l'échevine des Fêtes de la Ville de Namur, Anne Barzin (MR). "Cette année, un accord a pu être trouvé avec la société de construction Thomas&Piron, que nous remercions." Vu l'absence d'un emplacement suffisamment grand, le site ne peut toujours pas accueillir de grande roue. En revanche, ce ne sont pas moins de 65 attractions et stands qui sont proposés pour cette nouvelle édition. Du lundi au vendredi, la foire est accessible à partir de 16h00. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, l'ouverture est avancée à 14h30. L'heure de fermeture est fixée à minuit du dimanche au jeudi et à 01h00 le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés. Des promotions sont proposées par certains forains ce 1er juillet et d'autres le seront également le 21 juillet et le 1er août. Enfin, un "Kid's day" est annoncé le 13 juillet avec des ateliers grimages et la visite de mascottes sur le champ de foire. (Belga)