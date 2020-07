La route des vacances moins encombrée cette année

(Belga) Les routes vers des destinations estivales sont moins encombrées samedi matin vers 09h30, en comparaison avec l'année dernière, selon l'organisation de mobilité VAB. Dans plusieurs endroits en France, en Allemagne, en Autriche ou encore en Suisse, les embouteillages sont moindres. Le trafic augmente toutefois progressivement sur les principaux axes de circulation.

Ce samedi est classé "rouge" sur la route des vacances. Samedi prochain s'annonce plus encombré, classé "noir", pour le classique chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens. Ce samedi matin, l'Autoroute du Soleil est déjà bien dense dans la vallée du Rhône, avec un temps de parcours allongé d'1h25. Sur l'A10 entre Paris et Bordeaux, les automobilistes perdent 1h30 dans les bouchons. Les vacanciers doivent également prendre leur mal en patience au tunnel du Gothard, en Suisse, avec 1h30 de files. Les contrôles à la frontière et des travaux provoquent de longs embouteillages au tunnel des Karawanken en Autriche, en direction de la Slovénie, avec un trajet allongé de deux heures. Les vacanciers perdaient même trois heures plus tôt dans la matinée. En direction du nord, les voies sont aussi encombrées, avec un temps de parcours allongé d'une heure sur l'A7 entre Hambourg et Flensbourg dans le nord de l'Allemagne, vers le Danemark. (Belga)