Le Belge qui a gagné 107 millions à l'EuroMillions s'est fait connaître

(Belga) Le gagnant belge de l'EuroMillions qui a remporté 107 millions d'euros la semaine passée s'est fait connaître lundi auprès de la Loterie Nationale, annonce cette dernière mardi. Ce père de famille flamand, qui souhaite garder l'anonymat, gagne ainsi le troisième plus gros montant jamais remporté à ce jeu en Belgique.

Une chance sur près de 140 millions. C'est ce qui a "suffi" à cet homme "entre 35 et 40 ans" pour gagner la somme de 107.839.228 euros grâce à une des quatre combinaisons 'Quick Pick' qu'il a jouées. Il est le 31ème Belge à avoir remporté le jackpot depuis la création de l'EuroMillions en 2004 et le deuxième cette année. Un Liégeois avait en effet empoché 17 millions d'euros en avril dernier. L'homme souhaite donner une partie de son gain à des bonnes œuvres et en faire profiter ses enfants. Il a confié jouer à ce jeu depuis qu'il existe et aimer les festivals. Il a remporté le troisième plus gros montant jamais gagné à l'EuroMillions en Belgique. Pour rappel, le plus grand gagnant belge, un Bruxellois de plus de 45 ans, avait empoché 168 millions d'euros le 11 octobre 2016. (Belga)