Le premier championnat de Belgique de Risk organisé ce samedi à Bruges

(Belga) Les halles du Beffroi de Bruges accueillent ce samedi le premier championnat de Belgique du jeu de société Risk. Une soixantaine de participants, âgés de 14 ans minimum, disputeront ce tournoi.

Un tel championnat existe depuis 2015 aux Pays-Bas mais il s'agit de la première édition en Belgique. Le tournoi, pour lequel l'organisation tablait initialement sur une centaine de participants, commence à 10h00 samedi. "Mais nous sommes très satisfaits avec 60. Six personnes joueront par une table. Il y aura d'abord une phase de poule, ensuite les joueurs passeront à un système de knock-out, après une probable longue journée, pour arriver finalement à nommer un vainqueur final", a indiqué l'initiateur du concept en Belgique San Verrecas. "Nous ne jouons pas jusqu'à la mort; les joueurs devront effectuer un certain nombre de missions et la période de réflexion sera limitée." Risk est un jeu de stratégie qui permet aux joueurs de conquérir le monde. (Belga)