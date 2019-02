Le Salon des Vacances a accueilli plus de 100.000 visiteurs au Heysel

(Belga) La 61e édition du Salon des Vacances, dont l'Italie était l'invitée d'honneur, a accueilli depuis jeudi 100.117 visiteurs, ont indiqué les organisateurs dimanche au terme de l'événement.

Pendant les quatre jours du salon, les quelque 350 exposants ont vendu au travers des nombreuses destinations proposées les avantages de la mer, du soleil et de la nature. "Qu'ils préfèrent les balades à vélo, les randonnées en montagne ou encore les sorties en mer, chaque visiteur a pu découvrir l'expérience et la destination qui lui correspondait le mieux", se félicitent les organisateurs. L'accent était également mis sur le tourisme durable. "Même si les résultats sont encore faibles, les initiatives du secteur sont bel et bien là", affirme Annemie Gesquiere, exhibition manager du Salon des Vacances. Certaines compagnies aériennes ont développé des systèmes de compensations de CO2, qui permettent aux voyageurs de réduire leur empreinte carbone lorsqu'ils voyagent en avion. Il existe également une série de labels pour les voyages durables comme "La clé verte", "Groene Sleutel" (son équivalent flamand) ou encore "Travel life". L'an dernier, l'événement avait attiré 105.000 personnes. L'année prochaine, le rendez-vous est fixé du 6 au 9 février. (Belga)