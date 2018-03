Le week-end de Pâques classé rouge dans le sens des départs, sauf en France

(Belga) Le week-end de Pâques coïncide cette année avec le début des vacances de Pâques et sera donc particulièrement chargé sur les routes en Belgique, annonce Touring lundi dans un communiqué. Dans le reste de l'Europe, excepté en France, le week-end de Pâques sera également très chargé (rouge).

Pour les départs, Touring prévoit beaucoup de trafic en Belgique vendredi dès la fin de la matinée ainsi que samedi matin. L'organisation de mobilité conseille aux automobilistes de partir le vendredi tôt le matin ou plus tard le soir et le samedi à partir de midi. Pour les retours, la circulation sera très dense le lundi de Pâques en fin d'après-midi et en soirée. A l'étranger, le week-end de Pâques sera très chargé, surtout en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Italie, prévoit Touring. Le jeudi 29 mars sera la journée la plus difficile en Allemagne (rouge) dans le sens des départs, surtout sur les routes en direction de la Suisse et de l'Autriche. Le vendredi 30 mars sera une journée classée orange (circulation très dense avec risque de files). Samedi, la circulation sera encore dense (jaune). En Suisse, en Autriche et en Italie, des files sont attendues dans le sens des départs vers le Sud et les stations de sport d'hiver (orange/rouge). Le vendredi 30 mars sera le jour le plus chargé du week-end (rouge - circulation difficile avec files). La situation sera légèrement meilleure en France où la circulation sera toutefois considérée comme dense tout le week-end (orange). (Belga)