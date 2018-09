Les Air Games arrivent à Tilff: 6000 personnes sont attendues

(Belga) Les Air Games se dérouleront ce dimanche à Tilff. Après être passés par Floreffe, Bruxelles, Hélécine, Anvers ou encore Mons, les Air Games débarquent ce dimanche en région liégeoise et, plus particulièrement à Tilff (Esneux). Six mille personnes sont attendues ce 9 septembre de 9h30 à 17h00 pour participer à cette course d'obstacles pas comme les autres.

Un événement soldout dont l'engouement s'explique par sa particularité: les obstacles gonflables sont parfois motorisés et parfois installés avec de l'eau. Si les Air Games sont inspirés de célèbres émissions télévisées comme Ninja Warrior ou encore Intervilles, ils sont avant tout inédits pour la Belgique. Mais contrairement aux jeux TV, leur objectif n'est pas de terminer le parcours en faisant le meilleur temps possible mais de simplement en venir à bout tout en s'amusant. "Nous souhaitions mettre en place des jeux accessibles à tous. Il ne faut donc pas être nécessairement un athlète de haut niveau pour s'inscrire et participer", explique Kevin Vincart, le responsable communication de l'organisateur des Air Games (Denali Outdoor Events). "Il suffit simplement d'avoir envie de s'amuser et d'avoir plus de 12 ans. Nous avons vraiment essayé de créer un événement familial. Même si la course est plutôt amusante, il est vrai qu'elle n'est pas de tout repos. Les inscrits devront réaliser un parcours de cinq kilomètres et affronter dix obstacles gonflables géants de 35 mètres de long sur 13 mètres de large". Et si aucun prix n'est à remporter, l'organisateur de l'événement a prévu d'offrir aux 6.000 participants un package rempli de ravitaillement en tout genre. Après Tilff, la course d'obstacles s'installera en Flandre où deux dates sont encore prévues. Mais au vu de son succès, une autre saison est d'ores déjà programmée pour l'année prochaine en Belgique mais également en France.