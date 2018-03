Les Diables Rouges à la recherche de familles d'accueil avec des écoles primaires

(Belga) OUFtivi, la chaîne jeunesse de la RTBF, et les Diables Rouges lancent lundi la deuxième édition des "écoles endiablées", avec l'objectif cette année d'augmenter la notoriété des Familles d'Accueil, les services de placement familial à moyen et long terme pour enfants en difficulté. Toutes les écoles primaires de Belgique francophone sont invitées à participer à l'action. Il est possible de s'inscrire dès ce lundi. Les écoliers de cinq écoles recevront la visite des Diables Rouges juste avant leur départ pour le Mondial en Russie.

Les écoles sont libres de déterminer la manière dont elle participe au projet. Elles peuvent notamment créer une bannière à accrocher à la grille de l'école, peindre un mur de la cour avec un slogan original, réaliser des dépliants et des affiches, créer une pièce de théâtre, etc. Cinq écoles participantes seront sélectionnées et recevront la visite des Diables Rouges le 8 juin, peu avant le départ de l'équipe nationale pour le Mondial en Russie. En Flandre, la même action est menée en partenariat avec Ketnet. Cinq autres écoles y seront choisies en fonction de leur engagement. En 2016, avant l'Euro, 98 écoles de tout le pays avaient participé à la première édition des "écoles endiablées" qui visait à inciter les écoles à consacrer du temps à un projet social au sein de leur commune ou ville. Les établissements scolaires peuvent s'inscrire jusqu'au 14 mai sur le site www.ouftivi.be. (Belga)