"Les festivaliers se ruent vers les 17 scènes": 200.000 personnes de 200 nationalités débarquent à Tomorrowland (vidéo)

Le festival Tomorrowland, considéré comme l'un des meilleurs festivals du monde, débute ce vendredi. Corentin Simon s'est rendu sur place.

Le site De Schorre, à Boom, en province d'Anvers, accueillera durant les week-ends des 19-21 et 26-28 juillet la 15e édition de Tomorrowland. Les festivaliers seront à nouveau plongés dans un univers fantastique, sur le thème "The Book of Wisdom: The Return". Les deux dimanches, un show sur le podium principal reviendra sur les 15 ans du festival pour clôturer de manière festive chaque week-end.

"Les festivaliers se sont rués vers les 17 scènes du festival pour les découvrir", explique Corentin Simon. "La scène principale est gardée secrète par les organisateurs jusqu'au dernier moment pour entretenir un maximum de mystère autour de ce festival", ajoute notre journaliste.





Tomorrowland attend 200.000 festivaliers chaque week-end. Plus de 37.000 personnes ont acheté un ticket "Global Journey" avec transport inclus.

"Le festival est complet. Les places se sont vendues très rapidement, en quelques minutes. On attend 200.000 personnes chaque week-end, ça fait donc 400.000 personnes au total, dont 50% de Belges et 50% d'étrangers qui viennent de partout dans le monde. Il y a 200 nationalités qui seront représentées ici, dont des Brésiliens, des Américains ou encore des Australiens", précise-t-il.

"Le festival a pris beaucoup d'ampleur en 15 ans. Il n'y avait que 9500 personnes lors de la première édition en 2005. On est à 42 fois plus aujourd'hui", révèle Corentin Simon.









"Book of Wisdom"



Chaque détenteur de ticket Tomorrowland doit recevoir cette année, chez lui, un "Book of Wisdom", un livre écrit par l'Irlandaise Sarah Maria Griffith et illustré par le Belge Patrick Cornelis, disponible en cinq langues. Tout le festival tournera autour de ce livre. "Différents éléments issus du livre reviendront durant le festival", annonce sa porte-parole.

Sur le plan musical, plus de 1.000 artistes sont programmés, sur les 17 podiums. Quelques nouveaux noms pour le lieu: la chanteuse Bebe Rexha, qui fera donc sa première apparition à Tomorrowland, et le chanteur de reggaeton J. Balvin. La venue du rappeur américain A$AP Rocky a été annulée, comme à Dour, l'artiste étant en détention préventive en Suède.

Parmi les noms belges à l'affiche cette année, Netsky, Lost Frequencies, Henri PFR, Oscar & the Wolf, DJ Murdock, sans oublier Dimitri Vegas & Like Mike.

L'organisation du festival pointe comme moment phare de chaque week-end le show "Holosphere" d'Eric Prydz, en "première mondiale" sur le "Freedom Stage".

"On veut toujours faire des surprises à nos festivaliers comme un verre de cava gratuit. On a créé de nouveaux podiums. On va organiser un Pique-nique et on a aussi une surprise musicale. On va faire un 15ème anniversaire spectacle chaque soir", annonce Derbby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland.