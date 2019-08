Booba, Christine and The Queens, Lost Frequencies... Affiche éclectique pour le BSF qui démarre ce soir

La 18e édition du Brussels Summer Festival (BSF) aura lieu dès ce mercredi et jusque dimanche inclus en trois endroits de la capitale: sur la place des Palais, au Mont des Arts et dans la salle de La Madeleine. La programmation aura une teinte plus internationale et éclectique qu'à l'habitude et proposera pas moins de 55 groupes.

"Historiquement, il y avait surtout des artistes francophones au BSF, mais nous essayons d'y inclure plus de grands artistes internationaux pour contenter tout le monde", expliquait début juillet le programmateur, Jeremy Callier. Ainsi, la scène principale, installée sur la place des Palais, accueillera notamment ce mercredi Christine and the Queens et Son Lux.

Jeudi, ce sera au tour du rappeur Booba de faire bouger les foules. Rudimental et Lost Frequencies clôtureront cette scène le dimanche. Les "anciens" seront aussi de la partie vendredi, avec Manic Street Preachers et la légende vivante de la musique électronique Giorgio Moroder. Des talents belges viendront par ailleurs chauffer le public chaque jour.





Des découvertes au programme



Les festivaliers pourront notamment découvrir Arden, Lord & Hardy, Behind The Pines, Zappeur Palace ou encore Leomind. Les scènes du Mont des Arts et de la salle de La Madeleine - en remplacement de celle de la place des Musées, en raison de travaux en cours dans les environs - offriront également de la diversité en proposant The Magician, Whispering Sons, Blanche, Ozya ou Martha Da'Ro.

Le BSF entend rester un festival typiquement citadin avec ses scènes dans des endroits historiques et de nombreuses animations qui peuvent parler à tous les touristes de la ville, comme des foodtrucks par exemple. Les bracelets d'entrée permettent également aux amateurs de musique de se rendre à moindre prix dans certains musées. Informations pratiques et programme complet: www.bsf.be.