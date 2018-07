Dans les coulisses du festival des Ardentes: Laeticia, chargée de l'accueil des artistes, nous raconte tout

Les coulisses des vacances, c'est tout l'été sur Bel RTL. Cette semaine, on vous emmène au festival des Ardentes à Liège. Quatre jours de festivités et de concerts pour des milliers de visiteurs. Plus d'une centaines d'artistes s'y déplacent. Laetitia Haas est chargée de les accueillir. Une rencontre signée Caroline Haine.

"On s'occupe régulièrement des artistes dès leur arrivée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent". Telle est la fonction de Laetitia Haas, chargée d'accueillir les artistes dès qu'ils posent le pied en Belgique.

"Soit ils arrivent en voiture, ils viennent, récupèrent leurs bracelets et leurs accès parking. Ils peuvent aussi arriver en bus ou Shuttle, donc on va les chercher à la gare ou à l'aéroport", précise Laeticia.





Des horaires fatigants



Talkie-walkie à la main, elle doit communiquer au plus vite avec le reste de son équipe. Les horaires sont fatigants. Laetitia œuvre toute la journée durant toute la durée du festival. "A partir du jeudi, on est là 24h/24 jusqu'à dimanche", indique-t-elle.

Dès que les artistes arrivent sur le site, Laeticia a un objectif: les accueillir et les faire visiter. "Dès que les gens arrivent, ils se présentent au desk d'accueil", explique la jeune femme. Jusque dans les loges, tout est prévu pour assurer le bien-être des invités.





Pour un show réussi



"Les artistes peuvent se faire masser. Ils peuvent s'inscrire pour se faire masser. Et on a Jack le coiffeur", indique-t-elle.

"On facilite la vie aux artistes, du coup, ils montent sur scène de bonne humeur. Ça fait un show réussi", continue la jeune femme qui apprécie particulièrement l'ambiance et l'adrénaline qui se dégagent.