Dans les coulisses du festival Les Ardentes: Marie nous raconte tous les avantages d'être bénévole

Les coulisses des vacances c'est tout l'été sur Bel RTL. Cette semaine on vous emmène au festival des Ardentes à Liège. 4 jours de festivités et de concerts pour des milliers de visiteurs. Il y a aussi les stands de restaurations et les nombreux bars qui occupent les allées. Marie Lekeu était bénévole, elle a fait le service au bar. Rencontre signée Caroline Haine.

Marie Lekeu, 22 ans, était bénévole au bar. C’était une première pour Marie. La jeune femme de 22 ans a décidé cette année de prêter main forte au festival.

"Sur le festival, je servais juste au bar. Le festival a un énorme succès cette année avec beaucoup de super artistes. La seule façon de pouvoir y participer était de faire bénévole. J’ai beaucoup d’amis qui l’ont fait, c’était l’occasion d’être avec eux", raconte-t-elle.

Marie ne travaillait pas toute la journée, seulement quelques heures par jour mais son activité ne se limitait pas qu’à servir des boissons. Elle devait tout mettre en place avant de commencer son service. "Je suis arrivée à 12h et j’ai rempli le frigo. On a vidé tous les fûts avant de préparer la scène."



"Certain que je referai bénévole l’année prochaine"

Durant l’après-midi, le rythme était assez calme mais le soir, les festivaliers arrivaient en nombre et c’était le rush pour Marie. La jeune femme a déjà servi dans un bar classique mais dans un festival, c’était la première fois. Elle le sentait, l’ambiance n’était pas la même. "C’est totalement différent. Tous les gens en concert sont des jeunes qui aiment le même genre de musique que toi. Tu peux parler alors que dans un bar, c’est plus commercial. Ici, on peut avoir un contact avec le client."

Marie était installée dans un bar juste en face d’une scène, une façon pour elle d’assister aux concerts tout en travaillant. "On peut profiter du festival, écouter la musique et regarder les chanteurs que tu voulais voir à la base."

Et surtout, elle n’avait pas l’impression de passer à côté du festival. Elle en a profité autrement. "C’est du bénévolat mais on a notre entrée gratuite et un pass camping. On peut s’amuser et rencontrer autant de personne que si tu ne travaillais. C’est sûr et certain que je referai bénévole l’année prochaine."