Découvrez ce que Tomorrowland pourrait mettre en place face à la canicule

Le pays est en alerte orange et pourrait même passer en alerte rouge à tout moment. Ce qui serait une première pour la Belgique. Les températures pourraient atteindre 39° jeudi, jour de l'arrivée de 200 000 festivaliers à Boom, dans la province d'Anvers. Les organisateurs de Tomorrowland décident de réagir en conséquence.

Le second week-end de festival approche à Tomorrowland. Les 200.000 festivaliers arriveront jeudi. Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs mettent en place un plan chaleur. Les dispositions qui seront prises sont encore à l'étude. Il est possible qu'ils s'inspirent des mesures mises en place cette année par Rock Werchter dans son plan canicule.



Le festival de Rock made in Belgium avait prévu de nombreux points d'eau gratuits pour les festivaliers. Ces derniers étaient même autorisés à entrer sur le site avec des bouteilles d'eau vides pour les remplir gratuitement sur place. Des points d'eau non-potable et des brumisateurs ont également été répartis sur le site pour les rafraîchir. Des équipes circulaient également sur la plaine pour distribuer de la crème solaire. Ces différentes mesures avaient été beaucoup appréciées par les participants. De quoi donner des idées à Tomorrowland.





10.000 personnes attendues mercredi

Avant le lancement du second week-end, la traditionnelle fête des voisins se tiendra mercredi. Environ 10.000 personnes y sont attendues pour une visite guidée, des animations, des DJ-sets et d'autres surprises.





Bilan positif pour le premier week-end

Au total, plus de 6 000 personnes ont été soignées par la Croix-Rouge flamande. Ce chiffre reste dans les prévisions que les soigneurs avaient faites. Ils sont 70 à avoir fini leur journée à l'hôpital. Parmi eux figure un Indien de 27 ans qui est finalement décédé suite à un malaise. Le parquet d'Anvers affirme que sa mort est vraisemblablement liée à la consommation excessive de drogues.

Outre cela, les organisateurs tirent un bilan positif de ce premier week-end. Ils sont étonnés par la propreté du camping après le passage des festivaliers. Le camping Dreamville a ainsi été laissé "incroyablement propre" déclare les organisateurs. Ils attribuent cette amélioration à un changement de mentalité des festivaliers.