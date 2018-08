Le BSF, ça commence déjà mardi: voici tout ce qu'il faut savoir

Dès ce mardi commence le Brussels Summer festivals. Pendant cinq jours, vous pourrez assister à 50 concerts sur quatre scènes différentes au cœur de la capitale.

Ce mardi, c’est déjà le début du Brussels Summer Festival. C’est parti pour jours de musique sur quatre scènes. De mardi à samedi, le BSF fera vibrer la capitale belge au son de pas moins de 50 concerts. L’affiche éclectique du festival fait la part belle à tous les genres musicaux: pop, hip-hop, rock, chanson, musique électronique seront au rendez-vous. Les têtes d’affiche y côtoient les découvertes dans un parfait équilibre. Vous aurez notamment l’occasion de voir et d’écouter Thirty Seconds To Mars (le groupe de l’acteur Jared Leto), Orelsan, Shaka Ponk, dEUS, Roméo Elvis x Le Motel, Therapie Taxi, Arsenal, Millionaire, Calexico, Raphael, Camille, et de nombreux autres.



Cette année, en plus des habituelles scènes de la Place des Palais, du Mont des Arts et de la Madeleine, une nouvelle scène en plein air sera installée à la place des Musées, là où se trouvait auparavant le chapiteau Magic Mirros.





Que faire si vous n’avez pas encore votre ticket ?



Il est possible d'acheter ses tickets pendant le BSF sur le site www.bsf.be mais aussi auprès de l'une des billetteries du festival. Néanmoins, les tickets achetés en ligne seront 2 € moins chers que ceux achetés sur place. Idem pour les tickets food & drink : en ligne, vous profitez du tarif préférentiel de 25 € pour 30 tickets.



Attention, la soirée de concerts du 16 août est presque complète, il ne reste plus que quelques tickets pur 16 août pour pouvoir assister aux concerts d’Orelsan, Roméo Elvis x Le Motel, Millionaire, Stef Kamil Carlens, Chance et bien d'autres est bientôt sold-out.





Où échanger ses e-tickets ?

Tout (e-)ticket devra être échangé contre un bracelet aux billetteries du festival. Les festivaliers détenteurs d'un pass 5-day peuvent prendre un peu d'avance et échanger leur ticket dès ce lundi 13 août de 16H à 20H à la billetterie de La Madeleine.



Il est également possible d'échanger son bracelet 5-DAY ou 1-DAY aux billetteries Mont des Arts (Dynastie), Place du Musée, La Madeleine aux jours et aux horaires suivants :



Le mardi 14/08 de 15h00 à 23h30

Du mercredi 15/08 au samedi 18/08 de 14h30 à 23h30



Les tickets 1-DAY quant à eux ne peuvent être échangés contre un bracelet que le jour de validité du ticket.





Plein de bons foodtrucks



Pour régaler vos papilles, de nombreux stands de nourriture et de boissons seront présents à l’intérieur comme à l‘extérieur des sites du BSF. A l’intérieur des sites, l’achat de boissons et nourriture se fait via des tickets food & drink, déjà en ventes sur internet à un prix préférentiel et aux points de billetterie pendant le festival. A l’extérieur des sites du BSF, l’achat de boissons et nourriture se fait en espèces ou par bancontact selon les commerçants.



L’app BSF



Pour obtenir toutes les informations rapidement, un conseil : téléchargez l’appli du festival. C'est l’outil incontournable pour ne manquer aucune info sur le festival. Vous y trouverez les horaires des concerts, des infos sur les artistes, les infos pratiques, etc. On peut même faire son propre programme sur mesure en choisissant ses favoris. Elle est téléchargeable gratuitement dans l’Apple Store ou sur Google Play. Des notifications sont envoyées régulièrement via cette app pour communiquer en temps réel aux festivaliers les informations immanquables.





Des transports plus tard pour les festivaliers



Les organisateurs conseillent aux festivaliers de se rendre en transports l'esprit tranquille en transports en commun. Pour cela, la STIB élargit son offre de métro : certaines lignes circuleront plus tard du 15 au 18 août. Toutes les infos se trouvent sur le site de la STIB.





Les extras du BSF

Profitez de l'offre culturelle bruxelloise avec les BSF Extras : les détenteurs d’un Pass 5-DAY bénéficient d'une série de réductions et de tarifs avantageux dans de nombreuses institutions culturelles bruxelloises : le MIM, Les Musées Royaux des Beaux-Arts, l’Atomium, Bozar, le MIMA et bien d’autres ! À découvrir ici :

//bsf.be/fr/bsf/extra

Partagez toutes vos photos et vidéos avec le hashtag #BSF2018. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous voulez vous mettre dans l'ambiance du festival ? Ecoutez la playlist du BSF sur Spotify. La plupart des infos pratiques sur le festival sont disponibles sur le site à l'adresse //bsf.be/fr/pratique





Le programme du BSF par jour



Mardi 14 août : Les Négresses Vertes - Soviet Suprem - Therapie Taxi - Sonnfjord - Abel Caine – BirdPen - Atome - Theo Clark - Fantastic Negrito



Mercredi 15 août : Shaka Ponk - Matmatah - Camille - Raphael - Clara Luciani - DFBC - FùGù Mango - Noa Moon - Adam Naas - Sage - Lylac - Wild Shelter –The Inspector Cluzo



Jeudi 16 août : Orelsan - Romeo Elvis x Le Motel - Millionaire - La Smala - Lord Gasmique - Stef Kamil Carlens - (Antoine) Chance - Carpenter Brut - The Experimental Tropic Blues Band - Charlotte – King Child - Hollydays - Juniore



Vendredi 17 août : dEUS - Calexico - Youngr - Fink - Jasper Steverlinck - General Elektriks - R.O x Konoba - Slongs – Pale Grey - Glass Museum - YellowStraps – Raxola - St James



Samedi 18 août : Thirty Seconds To Mars - Arsenal - Feder - Alice Merton - Todiefor - Ofenbach - Last Train - Malo' - Goodbye Moscow – Hervé – Foé – Ebbene - Part-Time Friends