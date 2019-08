Le Pukkelpop fait mieux que Las Vegas et bat un RECORD MONDIAL (vidéo)

Le record absolu du plus grand spectacle laser a été battu lors de l'ouverture du Pukkelpop jeudi. Au total, 320 lasers ont été utilisés pour ce show qui a eu lieu dans la Boiler Room. Un nombre record de festivaliers a également été enregistré avec plus de 45.000 personnes lors de cette soirée d'ouverture.

Le nouveau record a été battu vers 21h50. Le précédent record du monde Guinness avait été établi au Centre des congrès de Las Vegas en 2017 avec 314 lasers.

Un feu d'artifice a célébré l'ouverture officielle de la 34e édition du festival. "Ce fut une soirée d'ouverture très réussie avec du beau temps. Tout s'est bien déroulé et aucun incident n'a été rapporté durant la nuit", a déclaré le porte-parole du Pukkelpop, Frederik Luyten.

Cette 34e édition du festival est sold out. Les tickets d'un jour ou combinés sur plusieurs jours ont tous été vendus pour les journées de vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, les festivaliers pourront voir Gossip, Anne-Marie ou encore Tame Impala. Dimanche, Twenty One Pilots clôturera les concerts sur la Main Stage. Avant ça, Billie Eilish, Kellis, Charli XCX ou encore Prophets of Rage se produiront sur scène.