Les Solidarités, c'est ce week-end: pourquoi ce festival plaît-il tant aux artistes? (découvrez l'incroyable surprise de Gad Elamleh)

C'est devenu un incontournable de la fin des vacances: Les Solidarités se déroulent ces 24, 25 et 26 août à la Citadelle de Namur. 50.000 personnes sont attendues, une ambiance et un public essentiellement familial. La particularité de ce festival est de proposer une affiche tous publics pour un prix très réduit : 34€ pour un jour, le pass week-end est à 45€ et pour les enfants de - de 12 ans c'est entièrement gratuit.





Un festival apprécié des artistes



En 6 ans, Les Solidarités se sont largement étendues. Des 4 hectares du début, on arrive aujourd'hui à un site quatre fois plus grand, soit l'équivalent de 22 terrains de foot. 1.200 travailleurs et bénévoles sont mobilisés. À l'affiche du festival: Julien Clercq, Hyphen Hyphen, Eddy De Pretto Raphaël, Typh Barrow, Lou, Therapie Taxi... Les artistes apprécient d’ailleurs le festival. "Ils souhaitent venir déjà par le concept même de l’événement, ça les change des festivals traditionnels. La deuxième chose, c’est qu’ils savent qu’ils sont bien accueillis tant par les organisateurs, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les mettre en valeur, mais également par le public. Ici aux Solidarités, je me suis rendu compte, je fais des programmations depuis très longtemps, c’est que le public est très attentif aux artistes et ça, c’est une chose qu’ils ne rencontrent pas nécessairement partout ailleurs, que ce soit l’artiste découverte aussi bien que l’artiste tête d’affiche", a expliqué Denis Girardy, programmateur des Solidarités.



Au total 200 artistes ( chanteurs, musiciens, danseurs, graffeurs, DJs.. ) pour faire vibrer l'esplanade de la Citadelle à travers 50 concerts répartis sur 5 scènes.





La surprise de Gad Elmaleh



Et petit plus, Gad Elmaleh viendra tourner dimanche des séquences de la série qu'il prépare pour Netflix. L'acteur cherchait un lieu de festival, il a choisi Namur pour une partie du tournage. "Gad Elmaleh va nous faire le plaisir de venir pendant 1/4h tourner pour Netflix. Il cherchait une grande scène fin août et le producteur nous a demandé si on acceptait, entre Juliette Armanet et Julien Clerc, d’accueillir pendant 1/4h le tournage du film dans lequel Gad Elmaleh sera l’acteur principal. C’est vraiment une première et je dirais même que c’est peut-être une première pour l’ensemble des festivals wallons, je n’ai jamais entendu parler d’un tel événement dans un festival", s’est réjoui le programmateur.





Les Solidarités ce sont aussi une cinquantaine d'associations et d'ONG réparties sur 4000m² de stands.