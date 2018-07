Tomorrowland: le décor spectaculaire du festival est en cours d'installation (photos)

Le domaine récréatif De Schorre a commencé a voir arriver les premiers éléments de montage du festival Tomorrowland à la mi-juin déjà, plus d'un mois du lancement du festival. Comme on peut le voir sur ces photos envoyées par Patrick Speeckaert, via le bouton orange Alertez-nous, le montage avance...





Le site encore accessible jusqu'à la semaine prochaine

Tomorrowland sera organisé à nouveau sur deux week-ends cette année, du 20 au 22 juillet et du 27 au 29 juillet. Le décor spectaculaire, qui change chaque année, nécessite d'importants préparatifs. "Les visiteurs de De Schorre peuvent toutefois pour le moment continuer à profiter de toutes les activités du domaine, comme les pédalos", a précisé la porte-parole de l'événement, Debby Wilmsen. "De Schorre ne fermera complètement qu'une semaine avant le festival". Une fête sera également organisée cette année entre les deux week-ends, avec des dj's et des animations. "Nous attendons environ 5.000 personnes", ajoute Debby Wilmsen. "Le voisinage sera prévenu par des tracts donnant notamment des informations pratiques en termes de mobilité." Tomorrowland affiche complet.





400.000 festivaliers attendus

Quelque 400.000 festivaliers de Belgique et d'ailleurs sont attendus lors des deux week-ends. Axwell & Ingrosso, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Underworld et Dua Lipa entre autres figurent au programme. Le thème 2018 est "The Story of Planaxis".