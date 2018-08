Les jeux de société à l'honneur au Cinquantenaire durant le week-end

(Belga) Le Parc du Cinquantenaire se transformera ce week-end en immense aire de jeux de 40.000 m² pour la sixième édition du Brussels Games Festival. L'événement consacré aux jeux de société s'étale pour la première fois sur trois jours et débute ce vendredi dès 15h00.

Le festival, entièrement gratuit, accueille tant les débutants que les joueurs confirmés. Des centaines de jeux, une septantaine d'éditeurs mais aussi des clubs et associations seront représentés. Outre les traditionnels jeux de plateaux, des jeux éducatifs, miniatures, roulants, de cartes ainsi que les party games ou le populaire Mölkky seront au menu. L'espace comprendra aussi huit magasins, trois expositions, une bourse de seconde main et une zone de découverte de prototypes. Des ateliers, conférences et 20 tournois seront organisés. Samedi et dimanche, les joueurs sont attendus dès 11h00. Une "nuit du jeu" est également prévue samedi soir. (Belga)