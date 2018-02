Les nouvelles piscines de la VUB officiellement inaugurées à Ixelles

(Belga) La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a inauguré officiellement ses deux nouvelles piscines vendredi, en présence des ministres flamands et bruxellois Sven Gatz (Open Vld), Pascal Smet (sp.a) et Guy Vanhengel (Open Vld). Outre un bassin de 25 mètres, le complexe sportif de l'université bruxelloise dispose dorénavant également d'un petit bassin avec fond amovible.

Le grand bassin est idéal pour les sportifs de haut niveau, tandis que le petit bassin offre un espace sécurisant pour les bébés, jeunes enfants et personnes non valides. Grâce à la rénovation de ses installations, la VUB espère attirer annuellement quelque 130.000 nageurs. Ils pourront profiter à prix démocratiques de cabines collectives ou individuelles, des cours de l'école de natation SWIMOVE et d'une offre revue à la hausse d'activités de type aquafitness. Ces piscines vont relier la VUB à son environnement, s'est réjoui la rectrice de l'institution d'enseignement Caroline Pauwels. "Les étudiants de la VUB mais aussi d'autres écoles et les nageurs individuels sont ici bienvenus", a-t-elle souligné. Les nouvelles piscines sont les plus durables de la capitale. Isolation, ventilation, récupération de chaleur, cogénération: tout a été pensé pour minimiser au maximum les dépenses d'énergie et les rejets de CO2. Les travaux auront coûté 8 millions d'euros au total, dont la moitié supportés par le fonds européen FEDER, les gouvernements flamands et bruxellois et la Commission communautaire flamande. (Belga)