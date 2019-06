Liège: le parc de la Boverie rouvert, "Les Epicuriales" ont repris

(Belga) Les autorités liégeoises ont décidé samedi vers 14h de rouvrir les deux parcs de la Paix et de la Boverie, pour permettre aux manifestations qui s'y déroulaient de se maintenir.

Les pompiers ont quant à eux été appelés sur diverses interventions en matinée, en raison des rafales de vent. La majorité d'entre elles concernaient des tronçonnages de branches d'arbre menaçantes et des éléments de toits envolés. "Rien de grave" et aucun blessé, ont-ils précisé. Deux parcs liégeois ont été autorisés à rouvrir dans l'après-midi: le parc de la Paix, à Sainte-Walburge et celui de la Boverie. "Ce sont les deux seuls parcs rouverts. La raison est qu'une manifestation se déroulait sur les deux sites: Les Epicuriales à la Boverie et une brocante à Sainte-Walburge", a précisé le chef du cabinet du bourgmestre Demeyer, Marc Minet. Les autres parcs restent fermés préventivement jusqu'à demain. Les Epicuriales accueilleront donc le public jusqu'à minuit. (Belga)