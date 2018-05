Mondial 2018 - Soyons responsables en prenant le volant avant ou après le match

(Belga) Une enquête de l'institut Vias dévoilée mercredi montre que plus d'un Belge sur 4 (27%) a l'intention de regarder au moins un match ailleurs qu'à la maison pendant la prochaine Coupe du Monde de football qui débute dans un mois. Pour ce faire, 61% d'entre eux prendront la voiture. Or, lors de l'Euro 2016, le nombre d'accidents de la route après les matches des Diables Rouges a augmenté de 80% par rapport à un jour ordinaire. Vias en appelle dès lors à la responsabilité de chacun.

Quelque 87% des personnes interrogées ne boiront pas d'alcool ou se limiteront à 3 verres maximum pendant les matches des Diables Rouges. Mais à l'inverse, 13% comptent boire au moins 4 verres à cette occasion et 4% boiront même plus de 8 verres. En cas de victoire des Diables Rouges, 10% prévoient de boire plus que lors d'une défaite. Selon l'analyse de Vias, le nombre d'accidents avec tués ou blessés augmente lorsque l'équipe nationale joue, en particulier durant l'heure qui précède la rencontre et les heures qui le suivent. L'institut en appelle donc au sens des responsabilités de chacun et invite tous les supporters qui se déplaceront pour voir un match de désigner un "Bob" ou de privilégier des alternatives à la conduite s'ils ont bu. (Belga)