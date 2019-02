Plus de mille amateurs attendus au 10e Salon des vignerons namurois

(Belga) Plus de mille amateurs sont attendus samedi et dimanche à la 10e édition du Salon des vignerons namurois, a indiqué jeudi Cédric Alvado, responsable communication du site historique de la capitale wallonne.

Le salon est organisé au Hangar aux affûts, au cœur du domaine de Terra Nova, sur la citadelle. Il rassemblera une dizaine d'artisans locaux ayant planté leurs vignes sur le territoire namurois et dans différentes régions de France. Cette 10e édition sera aussi marquée par la présence des champions du monde de dégustations 2018 et fins spécialistes de l'oenologie, Philippe Berger et Olivier Rotiers, qui représenteront le Château Latuc et le Domaine du Ry d'Argent. Plusieurs autres producteurs namurois seront au rendez-vous dans des domaines divers: boulangerie, apiculture, salaisons, jus de fruits, chocolat, etc. Les élèves de la nouvelle section fromagerie du Céfor proposeront également des dégustations de fromages réalisés dans le cadre de leur formation. Une comédienne et un musicien composeront eux votre menu avec une chanson en entrée,une histoire drôle en plat et un texte lu en dessert. Les portes seront ouvertes de 14h00 à 20h00 et le prix d'entrée est fixé à 4 euros avec un verre de bienvenue compris. Une marche aux flambeaux sur le thème du vin est aussi au programme. (Belga)