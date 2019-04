Quelque 40.000 joggeurs attendus pour les 10 Miles et le marathon d'Anvers ce dimanche

(Belga) Quelque 40.000 joggeurs et des milliers de spectateurs sont attendus dans les rues d'Anvers ce dimanche pour les traditionnels 10 Miles et le marathon organisés dans la ville portuaire. Au vu de l'affluence annoncée, il est conseillé de s'y rendre à pied, à vélo ou en transports en commun.

Les quatre compétitions (la Kids Run, la Short Run, les 10 Miles et le marathon) débuteront sur la rive gauche. Mais seuls les marathoniens franchiront la ligne d'arrivée sur la Grand-Place, située rive droite. Les participants courront à travers quatre tunnels et sillonneront plusieurs artères et parcs du centre-ville. Pour leur sécurité et celle des spectateurs, la zone comprise entre les quais et les grands boulevards du centre sera fermée au trafic entre 09h00 et 19h00. Les moyens les plus rapides de rejoindre la zone de départ de la rive gauche restent la marche à travers le tunnel pour piétons ou les navettes fluviales gratuites sur l'Escaut. Le tunnel cycliste est déconseillé en raison de l'affluence attendue. La société de transports en commun De Lijn prévoit par ailleurs de renforcer son réseau de trams (3, 5 et 9) depuis la périphérie vers la rive gauche. La station de pré-métro Groenplaats sera fermée de 16h00 à 20h00. Des informations détaillées sont disponibles sur le site web www.sna.be. (Belga)