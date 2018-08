Quelque 6.000 participants attendus aux Air Games à Floreffe

(Belga) Après avoir fait bouger Bruxelles, Hélécine, Anvers et Mons, les Air Games seront de retour dimanche à l'abbaye de Floreffe, près de Namur. Une date particulièrement prisée, puisque 6.000 amateurs sont attendus et il ne reste plus une seule place de disponible, indique jeudi l'organisateur, Denali Outdoor Events.

"Nous ne nous attendions pas un tel succès. Les autres dates avaient déjà très bien fonctionné mais nous n'avions pas dépassé les 4.700 participants. Ici, les 6.000 places sont parties en un temps éclair et l'événement affiche complet depuis fin juillet. On attend aussi beaucoup de spectateurs", a commenté Kevin Vincart, responsable communication. Sur un parcours d'environ cinq kilomètres, les sportifs et moins sportifs devront dompter dix obstacles gonflables géants. "L'idée nous est venue d'Intervilles ou, plus récemment, de Ninja Warrior. Mais contrairement à ces jeux télévisés, il ne faut pas être un athlète de haut niveau pour participer", précise M. Vincart. "Il suffit d'avoir envie de s'amuser et d'avoir plus de douze ans." Après Floreffe, les Air Games s'installeront à Liège le 9 septembre, avant de mettre le cap sur la Flandre, où deux dates sont prévues. Au total, les organisateurs espèrent attirer pas moins de 30.000 personnes. (Belga)