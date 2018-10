"50% des Belges devraient changer leur correction"

La semaine de la Vision commence ce samedi. Une campagne de sensibilisation a été lancée par l'association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique. Luigi Moioli, conseiller de cette association, est l'invité du RTLInfo 13H.

"Il faut prendre soin de sa vue. On a constaté malheureusement qu'une partie de la population ne voyait jamais de spécialiste, qu'il soit opticien ou ophtalmologue. La semaine de la vision permet de mettre en avant cette faiblesse au niveau de la population", précise Luigi Moioli, conseiller de l'association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique.





Ce dernier a constaté que trop peu de Belges contrôlent leur vue régulièrement.



"14% des personnes n'ont jamais vu un spécialiste, 50% des personnes devraient changer la correction qu'elles portent en ce moment. On veut vraiment mettre en avant le fait qu'il faut prendre soin de sa vue car 80% des informations passent par la vue. C'est primordial pour la conduite et un tas d'activités", détaille le conseiller.





De plus en plus de gens utilisent des tablettes, des smartphones, des écrans. Cela a un impact sur notre vision.



"Quand on est en vision de près ou en vision intermédiaire, on accommode. C'est-à-dire qu'on fait travailler une série de muscles internes à l'œil. Si vous marchez toute la journée, vous avez mal aux jambes et aux pieds. Si vous travaillez toute la journée en vision de près, vous êtes fatigué", explique-t-il.