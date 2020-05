"Assez loin des symptômes classiques": quels sont les symptômes précoces du coronavirus à surveiller?

Lors de la conférence de presse de ce mercredi 6 avril, Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, a insisté sur les symptômes du coronavirus, désormais mieux connus des spécialistes.

"On entre dans une phase où il va falloir gérer le long terme et éviter que des foyers de contamination puissent se multiplier", a-t-il expliqué. Devant certains symptômes, il est important de contacter son médecin.

Quels sont ces symptômes précoces ?

D'après une étude réalisée aux Pays-Bas, on en sait plus sur ces symptômes précoces. Il a été demandé à 800 personnes du monde médical de noter tous les jours ce qui n'allait pas. "On a remarqué qu'on était assez loin des symptômes classiques", a expliqué Yves Van Laethem.

Quels sont-il ? "Une fatigue particulièrement intense, le fait de ne pas se sentir bien, d'avoir des courbatures, des douleurs musculaires diffuses importantes, d'avoir des maux de tête (à différencier des migraines) qu'on ne se connait pas d'habitude, d'avoir des douleurs dans les yeux ou à l'arrière des yeux de manière intense, et de manière importante aussi d'avoir des troubles du goût ou de l'odorat".

Il a également été observé dans cette étude que les symptômes classique tels que toux, les difficultés à respirer, des maux de gorge, ou la température, survenaient plus tard.

Les troubles du goûte et de l'odorat ainsi que les douleurs musculaires ont été souvent retrouvées auprès des personnes qui ont été diagnostiquées Covid-19 par la suite. Et c'est important car c'est au début des symptômes qu'on est le plus contagieux. Le moment est donc crucial pour éviter de contaminer d'autres personnes.

Que faut-il faire ?

Lorsqu'on a un de ces symptômes (précoce ou plus classique) ou des diarrhées répétées, on reste chez soi et on appelle son médecin traitant. Il va analyser vos plaintes et estimer si un test est indiqué. Le test sera effectué soit dans son cabinet, soit dans un centre de prélèvement qui sera prévenu de votre arrivée. À ce moment, on s'isole le temps nécessaire et on attend les résultats du test (qui arrivent en 48h à peu près) en listant les gens fréquentés pendant les dernières 48 heures. C'est dans les premières 48 heures qu'on est le plus contagieux. Cette liste est à garder. Dès que votre médecin obtient le résultat du prélèvement, il vous avertit. S'il est positif, la liste sera utile. Le médecin traitant prend alors en charge votre suivi.

C'est en appliquant ces recommandations de manière la plus disciplinée possible qu'on va éviter cette "grande vague que nous craignons tous", a conclu Yves Van Laethem. Notre comportement est donc essentiel.