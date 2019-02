"C'est comme si on vous mettait dans un micro-ondes, tellement votre corps, il brûle": la mère de Véronique vit un calvaire dans sa maison

Ce soir, le magazine Image à l'appui relatera le calvaire de Mireille. Elle a 93 ans et se décrit comme électro-hypersensible. Depuis qu'une entreprise vient de s'installer à côté de sa maison, elle affirme que les ondes menacent sa santé.

Pendant 40 ans, Mireille a été heureuse dans sa maison. Mais en 2016, d'étranges phénomènes apparaissent. Pour elle, pas de doute, elle est électro-hypersensible. "On ne sait pas l'expliquer, il faut le subir pour savoir ce qu'on a, mais ça vient insidieusement, ça arrive tout doucement, tout doucement, pour en arriver à attraper des crises d'angoisse", explique-t-elle.





"Quand ils vont 3 kilomètres plus loin, ils n'ont plus les mêmes symptômes"

"Ce sont des choses que ces personnes-là ressentent, et qu'ils n'ont pas quand ils vont 3 kilomètres plus loin, ils n'ont plus les mêmes symptômes, donc on les prend généralement pour des fous. Les experts disent, non, il n'y a rien. Tout en nous disant, on vous croit, on sait que ça existe. Et j'avais lu dernièrement que c'était un peu comme si on vous mettait dans un micro-ondes, tellement votre corps, il brûle", explique Véronique, la fille de Mireille.





Comment expliquer de tels symptômes?



Mais comment expliquer de tels symptômes? Les deux femmes en sont persuadées: les douleurs sont causées par les installations électriques de l'entreprise qui vient de s'installer juste de l'autre côté du mur.

