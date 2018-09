"C'est nécessaire": pour prévenir la grippe, il est temps de penser au vaccin

Depuis une semaine, les vaccins contre la grippe sont arrivés dans les pharmacies. Vous pouvez désormais réserver le vôtre. Si vous l'achetez, conservez-le au frigo jusqu'à ce qu'il vous soit administré. Il est conseillé de se faire vacciner fin octobre ou début novembre, car l'épidémie n'intervient que très rarement avant fin décembre/début janvier.

Dans notre pays, le virus de la grippe, hautement contagieux, fait chaque année des centaines de victimes qui décèdent à la suite de complications liées à la maladie. Se faire vacciner est le meilleur moyen de se protéger soi-même mais aussi de ne pas infecter les autres.

La vaccination est vivement recommandée aux personnes à risque. Cela concerne les personnes de plus de 65 ans, même en bonne santé. À partir de 50 ans, les personnes fragilisées par des problèmes cardiaques, pulmonaires, rénaux, hépatiques, de diabètes sont également visées. Enfin, les femmes enceintes sont également vues comme des personnes à risque.

"C'est nécessaire, c'est un problème de santé publique. On les conseille de passer chez le médecin pour être protégé", souligne Androniki Yoannidis, pharmacienne à Bruxelles.





"Une stagnation du nombre de personnes vaccinées"



Au fil des années, les campagnes successives n'ont pas débouché sur une nette augmentation du nombre de personnes effectivement vaccinées contre la grippe.

"On a une stagnation du nombre de personnes vaccinées. On a des résultats en Belgique qui ne sont pas aussi décevants que dans des pays comme la Roumanie mais sont nettement moins bons que la Hollande ou l'Angleterre", constate Yves Van Laethem, président du groupe vaccination du Conseil supérieur de la santé.

En Belgique, 60% des plus de 65 ans et 30 à 50% des malades chroniques se font vacciner. C'est en-dessous des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui voudrait que 75% de ces populations à risque soient protégées.





Une vaccination pour toutes les femmes enceintes



Le conseil supérieur de la santé recommande désormais le vaccin contre la grippe à toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse. Auparavant, c'était lors des 2e et 3e trimestres de la grossesse. "Pour faciliter la vie de tout le monde, on conseille depuis cette année de vacciner toute femme enceinte. Ça ne lui fera pas de tord et cela apportera un gain pour l'enfant et pour elle dans la majorité des cas", remarque Yves Van Laethem.

En moyenne, 500.000 personnes sont touchées par le syndrome grippal chaque année en Belgique. C'est environ 5 % de la population.

1 personne sur 1000 cas de grippe, développe des complications nécessitant une hospitalisation. Plus de 90 % des décès concernent les plus de 65 ans.