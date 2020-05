(Belga) Les masques buccaux arrivés à Monaco depuis la Belgique étaient en transit par ce pays mais ne lui ont jamais appartenu, a fait valoir samedi le gouvernement monégasque.

"La Principauté de Monaco a juste été cliente de l'aéroport de Liège en faisant transiter des commandes monégasques en Chine par Liège, ni plus, ni moins", a indiqué Frédéric Cauderlier, porte-parole du gouvernement princier. "D'autres commandes sont passées par l'aéroport de Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Paris, Milan, etc. Ces masques n'ont jamais appartenu à la Belgique", a ajouté M. Cauderlier. Malgré les pénuries sur le plan national, la Belgique a accordé 284 autorisations depuis le 15 mars pour exporter des masques buccaux, des lunettes de protection et d'autres équipements de protection vers des pays hors de l'UE, relevait samedi De Tijd. Une interdiction d'exportation des "équipements médicaux de protection individuelle" est en vigueur dans l'Union européenne depuis le 15 mars. Ce n'est que si un État membre donne son autorisation explicite qu'un tel envoi peut traverser la frontière européenne. Monaco ne fait pas partie de l'Union européenne, mais bien de l'espace Schengen et de l'union douanière. Selon le SPF Economie, la majorité des licences (116) ont été délivrées sur la base d'"obligations contractuelles et commerciales". Pour le reste, 103 permis ont été délivrés dans le cadre de l'"aide humanitaire", 56 concernaient des envois "intra-entreprise" et les neuf autres licences correspondaient à des "dons ou expéditions à des parents". Monaco avait commandé et acheté ses masques elle-même en Chine. "Ceux qui sont passés par Liège ne sont restés que quelques heures sur le tarmac avant d'être acheminés par route", a fait observer Frédéric Cauderlier, qui fut aussi porte-parole de Charles Michel lorsque ce dernier était Premier ministre belge.