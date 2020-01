"Faire du sport": la bonne résolution de 2/3 des Belges, encore faut-il s'y tenir (vidéo)

Au lendemain des fêtes, les salles de sport attirent de nombreux nouveaux abonnés. Adopter une meilleure hygiène de vie, c’est une bonne résolution partagée par deux tiers des Belges. Matthieu Langer était au milieu des sportifs ce midi.

Faire du sport, manger mieux, ou adopter une hygiène de vie plus saine, c’est le top 3 des résolutions pour l’année 2020 chez les Belges. Et ce n’est pas un hasard si notre équipe se retrouve au milieu d’une salle de sport où de nombreux adhérents ont justement eu envie de démarrer cette année de plein pied.

Pour Françoise, le sport fait aussi partie de ses nouvelles résolutions: "On démarre l’année en faisant un peu de sport avec ma copine, France. Objectif: un peu vider les calories quand même accumulées parce qu’au mois de décembre, il y a quand même pas mal de choses. En même temps, c’est se vider la tête, s’entretenir et se motiver l’une l’autre surtout."

De bonnes résolutions en perspective. Encore faudra-t-il s’y tenir: "Le problème, ajoute France, c’est s’y tenir. L’essence même d’une bonne résolution, c’est que le 2 janvier elle est aux oubliettes. Ici, le sport c’est plus pour m’entretenir, c’est évidemment brûler quelques calories, mais c’est surtout l’option de prendre du temps avec une amie, de me vider la tête, et de me recentrer sur mes propres besoins."

Comme le dit France, seuls 10% des Belges tiennent leurs résolutions à la fin de l’année. Le directeur de la salle, Laurent Absolonne, donne quelques conseils pour s'y tenir: "Il faut y aller progressivement, surtout après une longue période, que ce soit deux-trois semaines d’inactivité. Il faut recommencer doucement, mais progressivement. Il faut avoir de bons conseils des coachs, on est toujours là pour accompagner les gens. Pourquoi pas aussi diversifier. Faire attention à son alimentation aussi, 70-80% du travail c’est l’alimentation, avec le sport c’est une super bonne combinaison pour la perte de poids et pour la remise en forme."