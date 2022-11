"Il faut d'abord savoir si vous en avez besoin": une diététicienne donne des conseils sur les compléments alimentaires

Présente sur le plateau du 13H pour éclaircir les questions à propos des compléments alimentaires et vitamines, la diététicienne Pascale Robience a livré ses conseils pour rester en bonne santé et entretenir notre immunité.

Avec l'hiver qui approche et les petites maladies qui viennent avec, notre alimentation peut être un allié de poids pour ne pas tomber malade. Diététicienne et professeur à la haute école Condorcet, Pascale Robience donne ses conseils pour notre alimentation.



Pris par une majorité de gens, les compléments alimentaires et vitamines ne doivent cependant pas être utilisés sans raison. "Pourquoi prendre un complément si vous n'êtes pas certain d'en avoir réellement besoin ?", explique-t-elle.

"Il faut d'abord savoir si vous en avez besoin. Il y a deux manières de le savoir : allez voir un diététicien qui fera un interrogatoire alimentaire détaillé ou un médecin traitant qui fera une prise de sang". Toujours selon Pascale Robience, "Il vaut mieux cibler l'élément pour lequel vous êtes en carence plutôt que de prendre un super complément dont vous n'avez pas besoin".

Pour elle, une alimentation variée reste la clef pour une bonne santé. Elle préconise des céréales complètes, du poisson, viandes blanches et bien évidemment les incontournables fruits et légumes. Pour celles et ceux qui hésitent à aller consulter, Pascale Robience précise "Le diététicien prévient et le généraliste soigne".