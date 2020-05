(Belga) "Un certain nombre de données des derniers jours montrent que la période de Pâques a été un peu perturbatrice" dans l'évolution de la pandémie de Covid-19 chez nous, a averti mercredi à son arrivée au Conseil national de sécurité le ministre de la Mobilité François Bellot (MR), sans détailler les données évoquées.

Brièvement, il a prévenu avant d'entrer au Palais d'Egmont qu'il faut "rester vigilant, attentif" dans notre approche du déconfinement, d'autant plus que les connaissances autour du coronavirus et de la maladie qu'il provoque restent incertaines sur certains aspects. Quant aux modalités pratiques que le CNS doit définir mercredi pour encadrer les prochaines étapes du déconfinement, "plus on avance, plus les questions sont complexes", indique le ministre. "On doit affiner les questions, dans différents domaines, pas que pour les commerces". Pour cela, le CNS qui rassemble le Fédéral et les entités fédérées attend d'entendre les conclusions des experts du GEES, chargé de l'"exit strategy".