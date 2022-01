"On les retrouve dans la bouche et sur les organes génitaux": comment traiter les aphtes?

Dominique Tennstedt, dermatologue, était l’invité du RTL INFO Bienvenue pour parler des aphtes, une pathologie spéciale. "C’est une maladie extraordinairement fréquente et qui consiste en l’apparition de petites ulcérations arrondies et dont le fond devient jaune ‘beurre frais’, c’est très facile à reconnaître", explique le dermatologue.



Ils se retrouvent essentiellement dans la bouche et les organes génitaux. On ne connaît pas grand-chose concernant la cause véritable des aphtes, précise Dominique Tennstedt. "Mais on pense qu’une grande partie est génétique. Il y a des familles dites ‘aphteuses’ et puis il y a des personnes qui n’en font jamais".





Certains aliments pourraient les favoriser comme les noix, noisettes, gruyères, fraises ou crustacés "mais ça les patients le savent eux-mêmes". Les aphtes peuvent aussi venir "de petits traumatismes, on va chez le dentiste, on se mord la lèvre, etc. Mais on ne connaît pas bien la cause".



Ce ne sont pas des petites plaies qui s’infectent. L’aphte est un petit infarctus de la muqueuse, une petite artériole qui se bouche et qui crée "une zone non irriguée et donc une ulcération", dit-il.

Il précise que la fatigue et le stress ne jouent pas un rôle dans le développement des aphtes. Cependant, il y a des signes avant-coureurs qui sont "une petite douleur assez pointue". Mais "il ne chatouille pas", c’est vraiment une sensation de douleur que l’on va avoir.



Que faire lorsqu’on a un aphte ?

Il y a des trucs de grand-mère pour soigner, comme "mettre de l’ananas frais". "C’est facile et ça ne pique pas trop et chez certaines personnes, c’est très efficace". Le spécialiste conseille aussi de laisser fondre des petites pastilles de cortisone sur l’aphte. Pour atténuer la douleur, il existe des gels à la lidocaïne.



Si on a des aphtes "récidivants" qui apparaissent toujours aux mêmes endroits, il faut faire une mise au point, comme la recherche d’une maladie auto-immune, ou du tube digestif ou un déficit en fer ou en vitamines B12.