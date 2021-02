"Peu efficace", "dangereux pour les personnes âgées": Yves Van Laethem démonte les idées reçues sur le vaccin Astra Zeneca

Depuis le 12 février, le vaccin de la firme Astra Zeneca est venu enrichir "l'arsenal" médical contre le coronavirus. Dans sa conférence de presse du vendredi, le Centre de crise a souhaité donner des informations fiables et officielles sur ce vaccin, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment concernant sa fiabilité.

Un vaccin peu efficace ?

Selon le virologue Yves Van Laethem, "il y a eu beaucoup de bruits, beaucoup de discussions et d'informations entachées d'erreurs concernant ce vaccin. C'est en partie lié au fait que dans un pays comme l'Afrique du sud, par exemple, la vaccination a été temporairement arrêtée, parce qu'avec les souches sud-africaines, dans leur population, une partie des gens vaccinés présentaient encore des symptômes légers à modérés s'ils étaient atteints par cette souche spécifique."

Le Centre de Crise précise ce midi que rien n'indique, et en Afrique du Sud aussi, que ce vaccin ne protège pas contre les formes graves du virus. "Or, la protection contre les formes graves est cruciale. C'est elle qui nous intéresse en santé publique. C'est elle qui pose un problème, tant pour l'individu qui est hospitalisé et qui risque de décéder, tant pour la conservation d'un système de soins de santé adéquat."

Un vaccin dangereux pour les plus de 55 ans ?

Yves Van Laethem fait état de "confusions" concernant ce vaccin. Certains pays, dont la Belgique, ne vont administrer ce vaccin qu'aux personnes de moins de 55 ans. D'autres pays ne l'administrent qu'aux personnes de moins de 65 ans. "Ça ne veut pas dire que le vaccin ne fonctionne pas, ou pose des problèmes aux personnes plus âgées", précise le virologue. "Mais les données sont extrêmement limitées, voire absentes, dans ces tranches d'âge. Nous attendons des données supplémentaires pour cette tranche d'âge."

Une étude est en cours aux États-Unis, où un tiers de l'échantillon de l'étude sont des personnes de plus de 65 ans. Les données de la vaccination en Grande-Bretagne, où le vaccin Astra Zeneca a été administré massivement aussi dans les maisons de repos, sont également attendues dans les semaines qui viennent. L'Organisation mondiale de la Santé a reconnu ce vaccin comme adéquat pour les personnes de plus de 65 ans. Il n'est pas exclu que la Belgique revoit son avis sur ce vaccin, une fois les données complétées.

Dans le groupe d'âge pour lesquels des données sont déjà disponibles, le vaccin Astra Zeneca est efficace à 100% contre les formes graves du coronavirus. "C'est un vaccin qui rejoint les vaccins de Pfizer et Moderna", conclut Yves Van Laethem.

