"Votre cœur bat à 15 par minute": les médecins urgentistes de "112 Hélico d'urgence" confrontés à un cas déroutant

Ce soir après le RTL INFO 19H, c'est le retour de l'émission "112 Hélico d'urgence" sur RTL-TVi. L’équipe de garde du centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne vient en aide à une personne dont le coeur ne bat plus que 15 fois par minute.

L'équipe de médecins urgentistes arrive sur place. Didier Moens note directement la corpulence de la personne en détresse : "On découvre une dame qui physiquement est assez impressionnante puisqu'elle doit faire, je pense, entre 120 et 140 kilos donc déjà, on se dit que pour la manipuler ça va être compliqué".

Dans la chambre de la victime, plusieurs personnes sont rassemblées, visiblement désorganisées. L'équipe de la maison de repos se trouve dans le flou le plus total et ne sait donner que très peu d'informations sur la dame. " À ce moment-là, on s'approche de la patiente, je parle avec elle, elle me répond de manière tout à fait orientée et puis on essaye de prendre ses paramètres", explique l'urgentiste.

15 battements par minute

Très vite, Didier se rend compte que la dame a un problème au niveau du cœur. Il bat extrêmement lentement. "Madame est à vingt de fréquence cardiaque, ce qui est très peu, quelqu'un qui est assis et qui discute va se retrouver en général aux alentours de 70 à 80 pulsations par minute", rappelle Didier. "Ça va madame ? Votre cœur bat très lentement. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Votre cœur bat à 15 par minute."

Les secouristes doivent travailler dans la panique ambiante tout en rassurant la victime et les aides-soignantes. Comment vont-ils gérer cette situation et comment vont-ils porter secours à cette dame en détresse ? Les réponses sur RTL-TVi ce dimanche soir, après le RTL INFO 19H.